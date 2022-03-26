Официально: Redmi Note 11 Pro+ 5G представят 29 марта

Компания Xiaomi объявила о том, что глобальная онлайн-презентация смартфона Redmi Note 11 Pro+ 5G состоится уже 29 марта. Судя по тизеру, нам покажут «самый быстрый Redmi Note».

Ранее в сеть утекли фотографии грядущей новинки из розничного европейского магазина, подтвердившие наличие AMOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц, мощной однокристальной системы MediaTek Dimensity 920, тройной основной камеры с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп, аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, стереодинамиков JBL и фирменной прошивки MIUI 12.5 на основе ОС Android 11. Также отметим зарядку на 120 Вт, кабель USB Type-C и чехол в комплекте поставки. Вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 450 евро.