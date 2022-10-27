Официально: Redmi Note 12 Explorer Edition получит 210-Вт зарядку

До официальной презентации смартфонов линейки Redmi Note 12 осталось всего несколько часов, однако это не мешает компании Xiaomi делиться новыми тизерами. Например, сегодня производитель подтвердил информацию о том, что модель Redmi Note 12 Explorer Edition получит поддержку сверхбыстрой проводной зарядки Xiaomi Immortal Second Charge мощностью 210 Вт. Эта технология позволит полностью зарядить смартфон за несколько минут. При этом, в устройстве будет использоваться около 60 различных видов защиты. В том числе защита от повышенного и пониженного напряжения, от перегрузки тока, перегрева, короткого замыкания и пр.

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