Официально: Redmi Note 12 Explorer Edition получит 210-Вт зарядку

До официальной презентации смартфонов линейки Redmi Note 12 осталось всего несколько часов, однако это не мешает компании Xiaomi делиться новыми тизерами. Например, сегодня производитель подтвердил информацию о том, что модель Redmi Note 12 Explorer Edition получит поддержку сверхбыстрой проводной зарядки Xiaomi Immortal Second Charge мощностью 210 Вт. Эта технология позволит полностью зарядить смартфон за несколько минут. При этом, в устройстве будет использоваться около 60 различных видов защиты. В том числе защита от повышенного и пониженного напряжения, от перегрузки тока, перегрева, короткого замыкания и пр.