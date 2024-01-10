Официально: Redmi Note 13 4G представят 15 января

Компания Xiaomi объявила, что релиз смартфонов линейки Redmi Note 13 4G состоится 15 января. По предварительным данным, Redmi Note 13 Pro 4G оснастят 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и сертификацией TÜV Rheinland, основной камерой разрешением 200 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G99 Ultra и поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Базовая модель будет отличаться 108-Мп камерой, платформой Qualcomm Snapdragon 680, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт быстрой зарядки.

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