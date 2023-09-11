Официально: Redmi Note 13 Pro+ получит 200-Мп камеру

Компания Xiaomi раскрыла первые подробности о смартфоне Redmi Note 13+, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят основной камерой с главным модулем на основе модифицированного 200-Мп сенсора Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition с размером 1/1,4 дюйма. Также смартфон станет первой моделью на рынке, построенной на новенькой 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7200-Ultra с двумя ядрами Cortex-A715 с тактовой частотой 2,8 ГГц, 6 ядрами Cortex-A510, графическим адаптером Arm Mali-G610 и чипом APU 650. Также в серию войдут Note 13 и Note 13 Pro.