Официально: Redmi Note 13 получит 120-Вт зарядку

Компания Xiaomi опубликовала новую порцию подробностей о смартфоне Redmi Note 13 Pro, который будет представлен сегодня уже в 14:00 по московскому времени. Итак, аппарат оснастят топовой версией с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.

Ранее были раскрыты параметры старшей модели Redmi Note 13 Pro+. Она сможет похвастаться наличием полноценной защиты от воды в соответствии со степенью IP68, усиленного корпуса, распознающего прикосновения мокрыми пальцами, изогнутого OLED-экрана с разрешением 1,5K, тройной тыльной камеры с главным модулем на основе 200-Мп сенсора Samsung ISOCELL HP3 с оптической стабилизацией изображения, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 7200, батареи ёмкостью 4880 мАч и поддержки 120-Вт проводной зарядки.