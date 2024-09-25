Официально: Redmi Note 14 Pro+ получит 50-Мп камеру

Компания Xiaomi раскрыла подробности об основной камере смартфона Redmi Note 14 Pro+, официальный релиз которого состоится уже 26 сентября. Аппарат получит тройную камеру с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Light Hunter 800 с поддержкой оптической стабилизации, динамическим диапазоном 13,2 EV и оптикой со светосилой f/1.6, 50-Мп модулем с 6-мм телеобъективом и модулем со сверхширокоугольной оптикой.

Ранее китайский производитель подтвердил наличие изогнутого OLED-экрана с разрешением 1,5K и защитным стеклом Corning Gorilla Victus 2, новенькой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, батареи нового поколения ёмкостью 6200 мАч, поддержки 90-Вт проводной быстрой зарядки и защиты от пыли и воды согласно степени IP69.
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