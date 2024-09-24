Официально: Redmi Note 14 Pro+ получит SoC Snapdragon 7s Gen 3

Компания Xiaomi объявила, что смартфон Redmi Note 14 Pro+ будет основан на новенькой 4-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Ранее производитель подтвердил наличие кремниево-углеродного аккумулятора ёмкостью 6200 мАч и поддержки 90-Вт проводной быстрой зарядки.

По данным инсайдеров, аппарат также оснастят 6,67-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 1,5K и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, корпусом с габаритами 162,53:74,67:9,36 мм и массой 212 граммов, тройной камерой тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп с оптической стабилизацией, двумя динамиками, ИК-излучателем, подэкранным дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69 и однокристальной системой MediaTek Dimensity 7350. При этом в комплект поставки войдет адаптер питания мощностью 90 Вт.

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