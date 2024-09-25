Официально: Redmi Note 14 Pro выдержит погружение в воду

Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi Note 14 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит защиту от воды и падений в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69. То есть, устройству не страшны струи воды под сильным напором, погружение на глубину 2 метра в течение 24 часов и падения с высоты до 1,8 метра благодаря защитному стеклу Corning Gorilla Glass Victus 2. По традиции первые покупатели получат возможность замены разбитого экрана в течение первого года пользования устройством.

Ранее Xiaomi подтвердила наличие в Redmi Note 14 Pro+ кремниево-углеродной аккумуляторной батареи ёмкостью 6200 мАч. Это самая передовая разработка производителя, которая пока не используется даже во флагманских смартфонах Xiaomi.