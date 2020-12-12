Официально: Redmi Note 8 получит Android 11

Компания Xiaomi опубликовала перечень выпущенных в прошлом году смартфонов, которые точно получат фирменную оболочку MIUI 12 на основе Android 11. Итак, в список вошли: Redmi Note 8, Note 8 Pro, Redmi K20 Pro (Mi 9T Pro), Redmi K30S Ultra, Xiaomi Mi CC9 (Mi 9 Lite), Mi CC9 Meitu Edition, Xiaomi Mi 9 SE, Mi 9 и Mi 9 Pro.

Напомним, что все еще очень популярный Redmi Note 8 характеризуется 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп для замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.
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