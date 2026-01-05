Официально: Redmi Turbo 5 Max готов к выходу

Компания Redmi официально объявила, что смартфон Redmi Turbo 5 будет представлен в конце текущего месяца. Цена устройства не превысит эквивалент 360 долларов. Предполагается, что Redmi Turbo 5 Max будет основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8500, а Redmi Turbo 5 Pro Max – на более производительном процессоре Dimensity 9500e. Смартфонам также приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 9000 мАч, поддержки 100-Вт проводной быстрой зарядки, металлической боковой рамки, ультразвукового подэкранного сканера отпечатка пальцев, защиты от воды и пыли, а также стереодинамиков.

Смартфон Vivo S50 Pro Mini получит SoC Snapdragon 8 Gen 5…
Компания Vivo официально объявила о скором релизе компактного смартфона S50 Pro Mini. Производитель подтв…
Представлен смартфон Redmi K90…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K90, которая основана на прошлогоднем флаг…
iPhone 18 получит шестиканальную оперативную память…
Семейство смартфонов iPhone 18 запланировано к выходу в четвёртом квартале 2026 года, однако Apple уже ак…
Honor X9d с АКБ на 8300 мАч стал хитом продаж …
Компания Honor похвасталась результатами глобальных предпродаж смартфона Honor X9d, который был представл…
Смартфон Vivo X200T засветился в сети …
В базе данных IMEI обнаружилось упоминание смартфона Vivo X200T, который еще не был представлен официальн…
Глобальная версия Xiaomi 17 готова к выходу …
Компания Xiaomi в ближайшие недели выпустит флагманские смартфоны на глобальный рынок. Речь идет о базово…
Qualcomm уже готовит к релизу процессор Snapdragon 8 Elite G…
Компания Qualcomm намерена не отставать от Apple и планирует представить свой первый 2-нанометровый проце…
OPPO Reno 15 Pro Max может не увидеть свет …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии OPPO Reno 15. Утвер…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor