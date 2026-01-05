Официально: Redmi Turbo 5 Max готов к выходу

Компания Redmi официально объявила, что смартфон Redmi Turbo 5 будет представлен в конце текущего месяца. Цена устройства не превысит эквивалент 360 долларов. Предполагается, что Redmi Turbo 5 Max будет основан на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8500, а Redmi Turbo 5 Pro Max – на более производительном процессоре Dimensity 9500e. Смартфонам также приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 9000 мАч, поддержки 100-Вт проводной быстрой зарядки, металлической боковой рамки, ультразвукового подэкранного сканера отпечатка пальцев, защиты от воды и пыли, а также стереодинамиков.