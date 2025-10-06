Официально: Samsung Galaxy M17 5G готов к выходу

Компания Samsung объявила, что 10 октября в Индии будет представлен смартфон Galaxy M17 5G. Производитель подтвердил наличие тройной основной камеры с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеры на 13 Мп, корпуса толщиной 7,5 мм, 6,7-дюймового Super AMOLED-экрана с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, возможностей ИИ на базе Circle to Search with Google и Gemini Live, защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, а также расцветок Moonlight Silver и Sapphire Black.

Напомним, что предыдущее поколение характеризуется 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц и модемом 5G, тройной камерой с модулями на 50 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой разрешением 13 Мп.
