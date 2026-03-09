Официально: Samsung Galaxy M17e 5G готов к выходу

Компания Samsung объявила, что официальный релиз смартфона Galaxy M17e 5G состоится в Индии уже 17 марта. Также производитель подтвердил некоторые параметры грядущей новинки. Итак, смартфон получит экран с кадровой частотой 120 Гц, 6-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, батарею ёмкостью 6000 мАч, сдвоенную тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, корпус толщиной 8,2 мм и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, расцветки Vibe Violet и Blitz Blue, а также шесть номерных обновлений операционной системы Android и шесть лет апдейтов безопасности.