Официально: Samsung Galaxy M40 с экраном Infinity O и чипом Snapdragon 675 представят 11 июня

Спустя месяц слухов и утечек, компания Samsung всё-таки объявила дату анонса смартфона Galaxy M40.

Согласно официальному приглашению, презентация устройства состоится 11 июня. Новинку представят на презентации в Индии. Напомним, если верить утечкам, аппарат дебютирует вместе с ультрабюджетным смартфоном Galaxy A10s (он же Galaxy A10e).

Galaxy M40 будет иметь 6.4-дюймовый дисплей с отверстием для фронтальной камеры, как в Galaxy S10. Новинку также оснастят восьмиядерным процессором Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти, тройной камерой и аккумулятором на 5000 мАч с портом USB-C. Аппарат будет работать на ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Он получит сканер отпечатков пальцев на задней стороне и ценник в районе 360 долларов США.