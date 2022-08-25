Официально: Sony Xperia 5 IV представят 1 сентября

Компания Sony объявила, что официальная презентация компактного флагманского смартфона Sony Xperia 5 IV состоится 1 сентября. По предварительным данным, аппарат получит 6,04-дюймовый дисплей, переднюю панель с размерами 155,74:67,1 мм, флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или Snapdragon 8+ Gen 1, поддержку беспроводной связи Wi-Fi 6, 3,5-мм гнездо для наушников, поддержку беспроводной зарядки Qi, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш -памяти, тройную основную камеру с модулями разрешением 12 Мп (датчик Sony IMX557), 12 Мп (сверхширик на сенсоре Sony IMX363) и 12 (датчик Sony IMX663 и телеобъектив) и модуль NFC.