Официально: TECNO POVA Curve 2 5G готов к выходу

Компания TECNO объявила, что 13 февраля в Индии будет представлен смартфон POVA Curve 2 5G. Судя по рендерам, аппарат получит цветовые варианты Purple, Silver и Black, треугольный блок основной камеры с тремя модулями, немного изогнутые боковые рамки и батарею ёмкостью 8000 мАч. Остальные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что первое поколение POVA Curve имеет в своём оснащении 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate с максимальной частотой 2,5 ГГц, 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 2436:1080 точек, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX682) и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 13 Мп, корпус толщиной 7,45 мм, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной и обходной зарядок, а также стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.

