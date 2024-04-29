Официально: Vivo V30e получит батарею на 5500 мАч

Компания Vivo официально объявила, что презентация смартфона Vivo V30e состоится в Индии уже 2 мая. Также производитель опубликовал несколько официальных изображений и раскрыл некоторые параметры. Итак, аппарат оснастят сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony IMX882) и фирменной вспышкой Aura, селфи-камерой на 50 Мп с автофокусом, немного изогнутым дисплеем с частотой обновления изображения 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, а также расцветками Classy Brown, Sunny Green и Dreamy White. Когда смартфон представят в Европе, пока не сообщается.