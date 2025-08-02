Официально: Vivo V60 получит защиту от воды

Компания Vivo раскрыла технические подробности о смартфоне Vivo V60, официальная презентация которого пройдет уже 12 августа в Индии. Итак, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, до 12 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки, тройной основной камерой с оптикой Zeiss и разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766 оптического размера 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив на Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 50 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69.