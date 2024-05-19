Официально: Vivo X Fold 3 Pro выйдет на глобальный рынок

Компания Vivo официально объявила, что складной смартфон X Fold 3 Pro появится в глобальной продаже. Правда, пока речь идет об Индии, а вот о Европе официального подтверждения нет. Точная дата презентация пока не раскрывается. В Китае за новинку просят от 1385 долларов.

Напомним, что выпущенный в марте X Fold 3 Pro характеризуется 8,03-дюймовым гибким дисплеем AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2480:2200 пикселей, 6,53-дюймовым внешним экраном AMOLED с разрешением 2748:1172 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, тройной тыльной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (сенсор OmniVision OV50H с оптической стабилизацией), 64 Мп (телеобъектив и датчик OV64B) и 50 Мп (сверхширик на Samsung JN1), двумя фронтальными камерами разрешением по 32 Мп, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, батареей ёмкостью 5700 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.