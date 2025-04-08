Официально: Vivo X200 Ultra представят 21 апреля

Компания Vivo объявила, что презентация смартфонов X200 Ultra и X200s, планшетов Pad 5 Pro и Pad SE, а также умных часов Watch 5 состоится в Китае 21 апреля. Vivo X200 Ultra получит красную и серебристую расцветки корпуса, 6,82-дюймовый 2K-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, защиту от воды и пыли IP68/IP69, а также потенциально самую продвинутую камеру на рынке.

Vivo X200s сможет похвастаться топовым процессором MediaTek Dimensity 9400+ и 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE Q10 с разрешением 1,5K, Vivo Pad 5 Pro – чипсетом Dimensity 9400, а Vivo Pad SE – 12,25-дюймовым ЖК-экраном Soft Light Edition.