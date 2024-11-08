Официально: серия Vivo X200 готова к глобальному релизу

Компания Vivo официально объявила, что уже «скоро» состоится глобальная презентация серии смартфонов Vivo X200. Международный релиз состоится в Малайзии. Точная дата пока не приводится, но, скорее всего, смартфоны дебютируют до конца ноября.

Напомним, что представленный в Китае месяц назад Vivo X200 оснащается 3-нм топовым чипсетом MediaTek Dimensity 9400, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым LTPS AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-затемнения 2160 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп (Sony LYT-818 и OIS), 50 Мп (сверхширик и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сенсор IMX882, 3-кратный оптический зум и OIS), аккумулятором ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 90-Вт проводной зарядки и защитой от пыли и воды согласно степеням IP68/IP69. Цена на него стартует от 605 долларов.
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