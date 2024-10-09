Официально: Vivo X200 получит процессор MediaTek Dimensity 9400

Компания Vivo объявила, что флагманские смартфоны серии Vivo X200 первыми на рынке получат топовую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9400. Новинка выполнена по 3-нанометровому техпроцессу TSMC 2-го поколения с архитектурой CPU all-large core 2-го поколения. В её состав входит мощное ядро Cortex-X925 с частотой 3,62 ГГц, три ядра Cortex-X4 с частотой 3,30 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц. По словам производителя, одноядерная производительность стала выше на 35% по сравнению с прошлым поколением, а многоядерная – на 28%. Презентация смартфонов Vivo X200 состоится уже 14 октября в Китае.