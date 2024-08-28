Официально: Vivo Y300 Pro получит АКБ на 6500 мАч

Компания Vivo объявила, что смартфон-долгожитель Vivo Y300 Pro будет представлен в Китае уже 5 сентября. Производитель уже раскрыл часть характеристик и дизайн грядущей новинки в соответствующих тизерах. Итак, аппарат оснастят корпусом толщиной 7,69 мм, батареей ёмкостью 6500 мАч, срок службы которой составит пять лет, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, 6,77-дюймовым немного изогнутым OLED-экраном пиковой яркостью 5000 нит, поддержкой фильтрации синего света и сертификацией защиты глаз SGS, основной камерой с главным модулем на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, а также титановой, золотисто-нефритовой, белой и черной расцветками.