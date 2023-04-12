Официально: Xiaomi 13 Ultra представят 18 апреля

Компания Xiaomi официально объявила, что флагманский камерофон Xiaomi 13 Ultra будет представлен 18 апреля в Китае. Тем временем, известный инсайдер OnLeaks опубликовал качественные изображения грядущей новинки. Судя по рендерам нас ждет немного изогнутый дисплей, плоские металлические боковые рамки в духе iPhone 14 Pro и круглый блок основной камеры.

Ранее в сеть утекли цены на грядущую новинку. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 915 долларов, вариант с 12/256 ГБ – 990 долларов, а за топовую конфигурацию с 12/512 ГБ памяти попросят 1090 долларов. Цены на глобальную версию Xiaomi 13 Ultra наверняка перевалят за 1500 долларов.