Официально: Xiaomi 13T представят 26 сентября

Компания Xiaomi официально подтвердила информацию о том, что флагманские смартфоны серии Xiaomi 13T будут представлены 26 сентября. Мероприятие состоится в Берлине в 15:00 по московскому времени. Официальный тизер обещает «приближение шедевра».

Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие топовой 4-нм однокристальной системы MediaTek Dimensity 9200+, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ, 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, OLED-экрана с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и поддержкой HDR 10+, тройной основной камеры с модулями 50 Мп (датчик Sony IMX707 и OIS), 13 Мп (сенсор Omnivision OV138) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеры разрешением 20 Мп (датчик Sony IMX596), защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой 120-Вт зарядки.