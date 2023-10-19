Официально: Xiaomi 14 получит топовый объектив Leica Summilux

Компания Xiaomi раскрыла одну из особенностей флагманского смартфона Xiaomi 14, официальная презентация которого ожидается 27 октября. Итак, китайский производитель подтвердил наличие оптики Leica Summilux в основной камере устройства. Ранее источники сообщали о топовом светосильном объективе Leica Summilux с максимальным значением диафрагмы F/1,4.

Xiaomi 14 приписывают наличие основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), 6,44-дюймового 12-битного OLED-экрана C8 с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2800 нит, а также поддержкой Dolby Vision и HDR10+, 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памяти UFS 4.0, системы жидкостного охлаждения, двух стереодинамиков, батареи ёмкостью 4600 мАч, поддержки 90-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.