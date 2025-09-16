Официально: Xiaomi 17 Pro получит дополнительный экран

Компания Xiaomi опубликовала изображения флагманских смартфонов Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max, подтверждая наличие дополнительного экрана в блоке основной камеры. Дисплей нужен для отображения уведомлений, времени и другой полезной информации. Также отметим наличие логотипа Leica и трёх модулей в составе камеры (два крупных и один поменьше снизу). Ранее стало известно, что все смартфоны линейки Xiaomi 17 первыми на рынке получат новую топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, релиз которой ожидается в ближайшее время. Официальная презентация самих смартфонов состоится в Китае уже в конце сентября.