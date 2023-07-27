Официально: Xiaomi MIX Fold 3 представят в августе

Компания Xiaomi объявила, что уже в следующем месяце будет представлено новое поколение флагманского складного смартфона Xiaomi MIX Fold. Производитель подтвердил наличие тыльной камеры с четырьмя модулями, в то время как у MIX Fold 2 была тройная камера. За объективы в камерах будет отвечать компания Leica.

Смартфону также приписывают использование нового шарнира с повышенной защитой от падения, более тонкого и легкого корпуса, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а также поддержки 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.
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