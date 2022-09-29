Официально: Xiaomi Mi 12T Pro получит 200-Мп камеру

Компания Xiaomi опубликовала тизер, подтверждающий наличие 200-Мп камеры в как минимум одном смартфоне серии Xiaomi Mi 12T. Предполагается, что первую 200-Мп камеру получит только старшая модель Xiaomi 12T Pro, а стандартной достанется 108-Мп главный модуль тыльной камеры.

Речь идет о датчике изображения Samsung HP1, который используется в смартфоне Moto X30 Pro. Сенсор характеризуется оптическим форматом 1/1,22 дюйма, что больше, чем у Sony IMX707 (1/1,28 дюйма). Размер одного пикселя равен 0,64 мкм. Отметим, что здешние 200 Мп синтезируются в пиксели размером 1,28 мкм для создания фотографий с разрешением 50 Мп. Это помогает в создании качественных снимков в условиях недостаточной освещенности. В состав основной камеры также войдет 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 2-Мп модуль для макрофотографии. Официальная презентация смартфона запланирован на 4 октября.
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