Официально анонсирован бюджетный смартфон Huawei Enjoy 10e

Сегодня на рынке официально был представлен недорогой смартфон Huawei Enjoy 10e с большой батареей на 5000 мАч. Конфигурация памяти с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти оценена в $135, а версия с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти оценена в $165. Что до характеристик, то новинка оснащена безрамочным 6,3-дюймовым IPS дисплеем (1600:720 точек), однокристальной системой MediaTek Helio P35 с частотой 2,3 ГГц, основной двойной камерой на 13 и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, операционной системой Android 10 с оболочкой EMUI 10, двумя слотами для карт SIM, портом USB, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Габариты гаджета составляют 159,07 x 74,08 x 9,04 мм, а масса 185 граммов.