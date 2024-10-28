Официально: безрамочный флагман Nubia Z70 Ultra готов к выходу

Компания Nubia официально объявила, что флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra будет представлен уже в следующем месяце. Производитель подтвердил наличие топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, подэкранной фронтальной камеры и безрамочного дизайна.

Напомним, что в июле был выпущен смартфон Nubia Z60 Ultra Leading Version, который за цену от 590 долларов предлагает 6,8-дюймовый 120-Гц AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, яркостью до 1500 нит, ШИМ-регулированием 2160 Гц, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX906 и оптическая стабилизация), 50 Мп (OIS) и 64 Мп (телефото с OIS), 12-Мп подэкранную селфи-камеру, 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version с максимальной частотой 3,4 ГГц, батарею на 6000 мАч и поддержку 80-Вт быстрой зарядки.