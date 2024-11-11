Официально: глобальная версия OPPO Find X8 готова к выходу

Компания OPPO официально объявила, что международная премьера флагманских смартфонов Find X8 и Find X8 Pro состоится уже 21 ноября. Любопытно, что глобальные версии дебютируют в Индонезии.

Напомним, что оцененный от 590 долларов OPPO Find X8 оснащается 6,59-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц и защитным стеклом Crystal Shield с обеих сторон, топовым чипсетом MediaTek Dimensity 9400, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony LYT-700 оптического формата 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5630 мАч, а также поддержкой 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок.
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