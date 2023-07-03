Официально: iQOO 11S получит до 1 ТБ флеш-памяти

Компания iQOO опубликовала новый тизер смартфона iQOO 11S, официальный релиз которого состоится уже 4 июля. Изображение подтверждает наличие максимальной версии с 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0. Ранее сообщалось, что iQOO 11S выйдет еще и в вариантах с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Устройству также приписывают наличие 6,78-дюймового дисплея E6 AMOLED с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятора ёмкостью 4700 мАч, поддержки 200-Вт проводной зарядки и тыльной камеры с главным модулем на основе 50-Мп сенсора Sony IMX866 с поддержкой оптической стабилизации.
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