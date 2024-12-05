Официально: iQOO 13 готов к российскому релизу

Бренд iQOO объявил, что уже 17 декабря смартфон iQOO 13 будет представлен на российском рынке. Напомним, что новинка вышла в Китае еще в октябре, а пару дней назад состоялся её глобальный дебют.

Смартфон оснащается топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3168:1440 пикселей, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 119,4 градуса и автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 6150 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном и защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/IP69.
Флагманский смартфон Xiaomi 15 Pro показали на рендере …
Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал качественное изображение флагманского смартфона …
Представлен бюджетный смартфон Honor Play 9C 5G …
Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play 9C 5G, которая станет доступна для…
Флагман iQOO 13 показали на первых фото …
Информатор WHYLAB поделился первыми фотографиями флагманском смартфона iQOO 13, официальный релиз которог…
Samsung готовится к релизу тройного складного смартфона…
Сегодня появилась интересная информация о том, что компания Samsung в ближайшем будущем может выпустить с…
Смартфон Infinix HOT 50 Pro+ вышел в России …
Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Hot 50 Pro+, который оценен в 22 тысячи рублей.…
Pixel 11 получит важнейший апгрейд за многие годы…
Компания Google анонсировала серию смартфонов Pixel 9 в августе текущего года, что стало большой неожидан…
Глобальный релиз Oppo Find X8 состоится уже скоро …
Компания Oppo объявила, что представленные вчера флагманские смартфоны Find X8 и X8 Pro выйдут за пределы…
Глобальная версия Vivo X200 засветилась в сети …
В базе данных регулятора Bluetooth SIG обнаружилось упоминание смартфона Vivo X200, который вышел в Китае…
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor