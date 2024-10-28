Официально: iQOO 13 оснастят батареей на 6150 мАч

Компания iQOO объявила, что смартфон iQOO 13 получит аккумулятор ёмкостью 6150 мАч и комплектный адаптер питания мощностью 120 Вт. Флагман также оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, фирменным игровым чипом Q2, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ флеш-памяти, а также 6,82-дюймовым экраном BOE Q10 с разрешением 3168:1440 пикселей, частотой обновления изображения 144 Гц и высокочастотным затемнением 2592 Гц. iQOO 13 уже успел поставить рекорд производительности в бенчмарке AnTuTu, набрав 3159448 баллов. Официальная презентация смартфона состоится уже 30 октября.