Официально: iQOO 13 получит батарею на 6150 мАч

Бренд iQOO раскрыл некоторые параметры смартфона iQOO 13, официальная презентация которого состоится уже в конце этого месяца. Итак, аппарат получит кремниево-углеродный аккумулятор третьего поколения ёмкостью 6150 мАч, поддержку 120-Вт быстрой проводной зарядки, систему охлаждения с испарительной камерой VC 7K и многослойным графеном, фирменным игровым чипом Q2, OLED-экраном Q10 от китайского производителя BOE с разрешением 2K и технологией защиты глаз с круговой поляризацией света OLED. Предполагается, что в качестве аппаратной основы будет использоваться топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

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