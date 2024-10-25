Официально: iQOO 13 поставил рекорд производительности в AnTuTu

Бренд iQOO опубликовал новый тизер, посвященный еще не представленному официально смартфону iQOO 13. По данным производителя, аппарат уже стал самым производительным смартфоном в бенчмарке AnTuTu с результатом в 3159448 баллов. В качестве аппаратной основы в iQOO 13 используется 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. По предварительным данным, смартфон также оснастят фирменным чипом Q2 для масштабирование разрешения и 6,82-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек и кадровой частотой 144 Гц. Официальный релиз iQOO 13 запланирован на 30 октября.