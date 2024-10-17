Официально: iQOO 13 выпустят в конце октября

Бренд iQOO объявил, что официальная презентация смартфона iQOO 13 состоится уже в конце этого месяца. Точная дата пока не раскрыта. Также в сети появились изображения грядущей новинки. Судя по фото и рендеру, аппарат получит квадратный блок основной камеры с четырьмя модулями и очень узкие рамки вокруг дисплея.

Что до технических характеристик, iQOO 13 приписывают наличие новой топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite или Snapdragon 8 Extreme Edition, аккумулятора ёмкостью 6150 мАч, поддержки 120-Вт проводной быстрой зарядки и плоского экрана BOE Q10 с разрешением 2K.

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