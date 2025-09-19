Официально: iQOO 15 готов к выходу

Компания iQOO объявила о скорой презентации флагманского смартфона iQOO 15. Точная дата выхода и характеристики устройства производитель пока не раскрыл, но благодаря инсайдам Digital Chat Station о грядущей новинке известно почти всё. Итак, аппарат оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, плоским 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2K, аккумулятором ёмкостью как минимум 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, поддержкой беспроводной зарядки неназванной мощности, основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора оптического размера 1/1,5 дюйма и перископного разрешением 50 Мп, подэкранным ультразвуковым дактилоскопическим сенсором, а также топовой версией с 16 ГБ оперативной и 1024 ГБ встроенной памяти.