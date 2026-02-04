Официально: iQOO 15R получит батарею на 7600 мАч

Компания iQOO объявила, что смартфон iQOO 15R получит аккумулятор ёмкостью 7600 мАч. Ранее было подтверждено наличие флагманского 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой 3,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 829, фирменного графического чипа Q2 Super Computing Chip, 6,59-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, 200-Мп основной камеры, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, поддержки проводной зарядки мощностью 100 Вт и обновлений операционной системы вплоть до Android 20.

