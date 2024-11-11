Официально: iQOO Neo 10 готов к выходу

Один из руководителей компании iQOO объявил, что уже в ближайшее время будут представлены смартфоны серии iQOO Neo 10. Точная дата презентации и технические параметры пока раскрыты не были.

Напомним, что недавно китайский производитель выпустил смартфон iQOO 13, который при цене от 560 долларов (на местном рынке) получил 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой до 4,32 ГГц и графическим ускорителем Adreno 830, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,82-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3168:1440 точек, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX921), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 6150 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, подэкранный ультразвуковой дактилоскоп и защиту от воды и пыли (IP68/IP69).
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