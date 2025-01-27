Официально: iQOO Neo 10R готов к международному релизу

Компания IQOO объявила, что уже скоро в Индии состоится презентация смартфона iQOO Neo 10R. Это не новая модель, а глобальная версия выпущенного ранее в Китае iQOO Z9 Turbo Long Battery Life Edition. Предполагается, что смартфон официально выйдет и в России.

Напомним, что Z9 Turbo Long Battery Life Edition получил 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, оперативную память LPDDR5x, флеш-память UFS 4.0, 6,78-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1260 пикселей, переменной частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 3840 Гц, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 6400 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.
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