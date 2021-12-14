Официально: iQOO Neo5s получит SoC Snapdragon 888 Компания Vivo сделала формальный анонс смартфона iQOO Neo5s, полноценная презентация которого состоится 20 декабря. Пока сообщается, что аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 и новую систему охлаждения. Компания Vivo сделала формальный анонс смартфона iQOO Neo5s, полноценная презентация которого состоится 20 декабря. Пока сообщается, что аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 и новую систему охлаждения. Напомним, что iQOO Neo5 оснащается менее производительным процессором Snapdragon 870, 6,62-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 1000 Гц, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной квадрокамерой с модулями на 48-Мп, 13 Мп (сверхиширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором на 4400 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Напомним, что iQOO Neo5 оснащается менее производительным процессором Snapdragon 870, 6,62-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 1000 Гц, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной квадрокамерой с модулями на 48-Мп, 13 Мп (сверхиширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором на 4400 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 12:41 . Продукт - iQOO Neo5s Комментарии и отзывы iQOO Neo5s

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