Официально: iQOO Neo5s получит SoC Snapdragon 888

Напомним, что iQOO Neo5 оснащается менее производительным процессором Snapdragon 870, 6,62-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1300 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 1000 Гц, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, тыльной квадрокамерой с модулями на 48-Мп, 13 Мп (сверхиширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором на 4400 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт.