Официально: iQOO Neo9 Pro получит 120-Вт зарядку

Бренд iQOO опубликовал новые тизеры, посвященные еще не представленному официально смартфону iQOO Neo9 Pro. Итак, аппарат оснастят основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX920 и сверхширокоугольным на основе 50-Мп сенсора Samsung JN1, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS 4.

Ранее сообщалось о 6,78-дюймовом OLED-экране с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц, топовой 4-нанометровой платформе Mediatek Dimensity 9300, 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти. Официальная презентация смартфона состоится уже 27 декабря.