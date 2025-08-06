Официально: iQOO TWS Air3 Pro получат активное шумоподавление

Компания iQOO раскрыла подробности о беспроводных наушниках iQOO TWS Air3 Pro, которые будут официально представлены уже 7 августа. Итак, подтверждено наличие адаптивной системы активного шумоподавления с эффективностью до 50 дБ, трёх микрофонов для системы шумоподавления при телефонных звонках на основе искусственного интеллекта, задержки в играх 44 мс, автономности до 47 часов с учётом зарядного футляра, поддержки быстрой зарядки (10 минут восполнения заряда хватит на 2 часа работы), а также черной и белой расцветок. Напомним, что в июне были представлены беспроводные наушники Vivo TWS Air3 Pro, которые оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 28 долларов.

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