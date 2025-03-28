Официально: iQOO Z10 получит процессор Snapdragon 7s Gen 3

Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне iQOO Z10, официальная презентация которого запланирована на 10 апреля. Итак, производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810. Ранее сообщалось о батарее ёмкостью 7300 мАч, поддержке 90-Вт проводной быстрой зарядки, корпусе толщиной 7,89 мм, изогнутом с четырех сторон AMOLED-экране, основной камере с двумя модулями, светодиодной вспышкой и оптической стабилизацией в главном модуле, а также расцветках Stellar Black и Glacier Silver. Ориентировочная цена смартфона составляет 250 долларов.