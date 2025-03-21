Официально: iQOO Z10 с АКБ на 7300 мАч готов к выходу

Компания iQOO официально объявила, что релиз смартфона iQOO Z10 состоится 11 апреля в Индии. Производитель также подтвердил наличие монструозного аккумулятора ёмкостью 7300 мАч. По предварительным данным, аппарат также оснастят 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп и поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки.