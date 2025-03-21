Официально: iQOO Z10 с АКБ на 7300 мАч готов к выходу

Компания iQOO официально объявила, что релиз смартфона iQOO Z10 состоится 11 апреля в Индии. Производитель также подтвердил наличие монструозного аккумулятора ёмкостью 7300 мАч. По предварительным данным, аппарат также оснастят 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп и поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки.

Глобальная версия Huawei Mate XT засветилась в сети …
В базе данных TDRA обнаружилось упоминание глобальной версии складного смартфона Huawei Mate XT ULTIMATE …
Nothing Phone (3) могут выпустить в марте …
Компания Nothing объявила, что её новый смартфон будет представлен 4 марта в Барселоне. Судя по тизеру, а…
OPPO Reno13 Pro оценили в 75 тысяч рублей…
Компания OPPO выпустила в российскую продажу смартфон OPPO Reno13 Pro, который дебютировал на китайском р…
Samsung Galaxy A56 получил море ИИ-функций…
Компания Samsung заметно расширяет использование искусственного интеллекта в своих бюджетных смартфонах —…
DxOMark протестировали экран Xiaomi 15 Ultra…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования экрана флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra. А…
iPhone SE 4 принесёт компании Apple 11 миллиардов долларов…
Тим Кук, генеральный директор Apple, недавно намекнул, что iPhone SE 4 будет представлен уже на следующей…
Складной смартфон OPPO Find N5 засветился на фото …
В сети появились первые фотографии складного смартфона OPPO Find N5, официальный релиз которого ожидается…
Представлен бюджетный смартфон Meizu mblu 22 Pro…
Компания Meizu представила в рамках выставки MWC 2025 доступный смартфон mblu 22 Pro, который основан на …
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебеСнова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor