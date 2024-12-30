Официально: iQOO Z9 Turbo Long Battery Edition выйдет 3 января

Компания iQOO объявила, что смартфон Turbo Long Battery Edition будет официально представлен 3 января следующего года. Ранее стало известно, что аппарат оснастят экраном с люминесцентным материалом Huaxing C8, пиковой яркостью 4500 нит, частотой обновления 144 Гц, регулировкой ШИМ 3840 Гц и сертификацией SGS о низком уровне синего света и минимальным мерцанием, аккумулятором ёмкостью 6400 мАч, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 196 граммов. Также смартфону приписывают наличие селфи-камеры на 16 Мп, сдвоенной основной камеры с модулями на 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик), а также защиты от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64.