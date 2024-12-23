Официально: iQOO Z9 Turbo готов к выходу

Компания iQOO объявила, что уже в ближайшее время состоится релиз смартфона iQOO Z9 Turbo Long Battery Edition. От обычного iQOO Z9 Turbo новинка будет отличаться батареей ёмкостью 6400 мАч. Также подтверждено, что аппарат выйдет в черной, белой и синей расцветках.

Напомним, что iQOO Z9 Turbo характеризуется 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 194,9 грамма, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), системой охлаждения с испарительной камерой на 6043 мм2 и защитой от влаги в соответствии со степенью IP64.