Официально: iQOO Z9 Turbo+ получит батарею на 6400 мАч

Бренд iQOO продолжает раскрывать подробности о смартфоне iQOO Z9 Turbo+, официальная презентация которого состоится уже 24 сентября. Аппарат оснастят топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9300+ с максимальной частотой 3,4 ГГц, аккумулятором ёмкостью 6400 мАч с гарантированной эффективностью не менее 80% после четырех лет работы, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 196 граммов, дисплеем TCL C8 с разрешением 1,5К, частотой обновления изображения 144 Гц и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7 и поддержкой сотовых сетей 5,5G. В декабре этого года ожидается релиз флагманского смартфона iQOO 13 на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.