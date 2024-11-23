Официально: наушники Huawei FreeBuds Pro 4 готовы к выходу

Компания Huawei объявила, что уже 26 ноября в Китае будут представлены беспроводные наушники FreeBuds Pro 4. На той же презентации дебютируют флагманские смартфоны серии Mate70. Производитель подтвердил наличие внутриканальной конструкции, чёрно-золотистой расцветки и программного интерфейса HarmonyOS NEXT.

Напомним, что модель предыдущего поколения Huawei Freebuds Pro 3 оснащается двойными динамическими излучателями, поддержкой фирменных технологий для улучшения качества звучания, поддержкой кодеков LDAC и L2HC 2.0 Hi-Res, управлением посредством сенсорных зон, чувствительных к сдавливанию, возможностью одновременной синхронизации с двумя устройствами, новой системой активного шумоподавления ANC 3.0, временем автономной работы до шести с половиной часов от встроенных аккумуляторов и до тридцати одного часа с учетом зарядного футляра.
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